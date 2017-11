La Fórmula 1 arriba al Brasil amb tot el campionat decidit

El campionat de Fórmula 1 arriba al circuit d'Interlagos per disputar un Gran Premi del Brasil amb pocs al·licients competitius, ja que el títol de pilots ha estat conquerit per l'anglès Lewis Hamilton i el de constructors per la seva escuderia, l'alemanya Mercedes. La cursa serà diumenge a partir de les 19.o0 (Movistar+).