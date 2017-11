L´Uni supera el primer objectiu de la temporada: ja té 1.500 abonats

L'Spar Citylift Girona ja ha aconseguit, a principis del mes de novembre, un dels objectius que s'havia marcat per aquesta temporada: superar els 1.500 abonats. Segons va explicar ahir el president de l'Uni, Cayetano Pérez, l'última revisió revela que ja hi ha 1.544 persones amb carnet de soci. Una xifra gens menyspreable, sobretot perquè com admetia el mateix Cayetano «hem tingut un inici de curs molt estrany, amb molts partits seguits a fora, i això tampoc ens ha ajudat». L'Uni, que per segon any té a la banqueta el tècnic gironí Èric Surís, està protagonitzant un inici de campanya il·lusionant, tant a la Lliga Femenina com a l'Eurocup. En la primera competició les gironines són quartes, amb un balanç de cinc triomfs i dues derrotes, a una victòria del Perfumerías Avenida i el Gipuzkoa, precisament, els dos equips que les han pogut derrotar. A Europa el balanç no pot ser millor: imbatudes en els quatre partits jugats.

El president de l'Uni, aprofitant l'aturada de les dues competicions pels partits de seleccions, va destacar que «aquest any tenim un bon equip, estem guanyant partits i es veu molt bon bàsquet, oferim un joc vistós». Aquestes bones sensacions que ofereix el bloc fan que Cayetano Pérez sigui optimista i pensi que encara hi ha camí «per seguir creixent». El proper partit de l'Uni serà el diumenge 19 de novembre (18.00) a Fontajau contra el Campus Promete.

Les dades sobre el número d'abonats que té l'Uni Girona consoliden el projecte del club a la ciutat. El president mateix admet que «tenim una afició fidel però també ens il·lusiona el repte de seguir ampliant la nostra massa social». Una de les assignatures pendents és en els partits europeus, programats per temes televisius en dijous a les 19.15, i que ofereixen entrades molt discretes.

El president considera que l'Uni està responent en l'aspecte esportiu i no fa cap drama de la derrota contra el Gipuzkoa en la darrera jornada: «Veníem de jugar dijous a Europa i tot i que vam començar bé es va notar el cansament». Surís aprofita aquests dies per entrenar, amb les úniques baixes de Conde i Evans, una concentrada amb Espanya i l'altra amb la selecció d'Eslovènia.