Márquez afronta la prova decisiva del Mundial de MotoGP «fidel al meu estil»

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial de MotoGP, va afirmar que el GP de la Comunitat Valenciana, l'últim de la temporada i en el qual es juga el títol amb Andrea Dovizioso, l'afrontarà «de la mateixa manera que sempre, sent fidel al meu estil de treball» durant tot el cap de setmana».

«Arribem a un cap de setmana important, on vulguis o no sents que és especial, però no és la primera vegada que em trobo en aquesta situació. Caldrà afrontar la cursa fidels al nostre estil, intentant buscar el límit en els entrenaments, la millor posada a punt i diumenge veurem, però pinta bon temps durant tot el cap de setmana i això és perfecte per a nosaltres», va recalcar Márquez.

«Diumenge veurem on som nosaltres i on és Dovizioso i on són els altres rivals», va assenyalar Marc Márquez sobre la seva estratègia per a la carrera, ja que «dependrà una mica del nivell de Dovizioso, ja que si està per guanyar caldrà optar per una estratègia i si no té ritme o li costa pots optar per una altra». El pilot català en fa prou amb ser onzè o que Dovizioso no guanyi per ser campió. Per això va afegir que «és clar que si acabo per darrere de l'onzena posició voldrà dir que m'ha passat alguna cosa, que he caigut o alguna cosa així, però tot pot passar ja que al final estem en un esport on poden passar moltes, moltes coses, i després Dovizioso ha demostrat que pot guanyar on sigui».