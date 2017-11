Peralada i Llagostera es retrobaran diumenge nou temporades després

Peralada i Llagostera es retrobaran diumenge al Municipal de la localitat de l'Alt Empordà (17.00) reeditant d'aquesta manera un derbi gironí que, en lliga, no es veia des de la temporada 2008/09. Fa nou anys els dos equips militaven a Primera Catalana; ara es troben a Segona B. Aquell curs els blaugrana es van endur els dos partits, tant el de Peralada (2-4) com el de Llagostera (3-1). De fet, van acabar la lliga en tercer lloc i això els va valer per pujar a Tercera Divisió, seguint un ascens meteòric que no es va aturar allà i que va acabar duent l'equip que dirigia Oriol Alsina fins la Segona Divisió A.

L'últim Peralada-Llagostera de lliga es va jugar la diada de l'11 de setembre de 2008. Aquell 2-4 que van aconseguir els blaugrana els va servir per situar-se líders de Primera Catalana i començar a donar símptomes que durant tota la temporada serien un clar aspirant a l'ascens. Un gol de Vallejo al primer minut de joc decantava ja, només començar, el duel per al bàndol dels d'Alsina. Al minut 5 Palomeras hi posava el 0-2, i abans de la mitja hora Casagran sentenciava amb un concloent 0-3. Parés i Pol van retallar diferències per als empordanesos, però el Llagostera va fer el quart (obra, novament, de Palomeras) al minut 90. Els visitants van jugar amb deu el darrer quart d'hora per la lesió de Masferrer quan ja s'havien esgotat els tres canvis.

El Peralada va alinear jugadors com Padern, Mate, Troyano, Parés i Bermúdez, mentre que el Llagostera tenia a les seves files el porter Buendía, Reyes, Almendros, Casagran, Acín i Sile. Els dos equips es van tornar a veure les cares a la segona volta, a Llagostera, el 24 de gener de 2009. El resultat va ser favorable als d'Alsina per 3-1, gràcies a un gol de Casagran i dos de David Costa en la primera hora de partit. El Peralada només va poder aconseguir el gol de l'honor a quatre minuts del final, obra de Borja.

Al final de la temporada el Llagostera, tercer, va aconseguir un ascens històric a Tercera, acompanyant el Benavent i el Castelldefels. El Peralada va ser 14è. Els empordanesos havien baixat a Primera Catalana el curs 2006/07 i s'hi van estar fins que la campanya 2014/15 van recuperar la Tercera Divisió. El curs passat, de la mà d'Arnau Sala, i gràcies a l'aficiliació amb el Girona, van lluitar pel primer lloc tota la temporada amb l'Olot i van acabar segons, després van disputar la fase d'ascens que van perdre en la darrera eliminatòria contra el Rápido de Bouzas. Però el descens administratiu del Gavà va obrir la possibilitat d'accedir a Segona B als despatxos i amb l'ajuda del Girona, es va tirar endavant l'operació.

El Llagostera, per la seva banda, va estar dos anys a Tercera (2009/10 i 2010/11), per després passar-ne tres a Segona B (2011/12, 2012/13 i 2013/14) i dos a Segona A (2014/15 i 2015/16). Aquest és el segon curs a la categoria de bronze després del descens des de la divisió de plata. El partit de diumenge arriba amb urgències per a tots dos. El Peralada (10 punts) ocupa zona de descens, i el Llagostera (12), un lloc per sobre, està situat en posició de promoció.

El Peralada va fer ahir una crida als aficionats per tal que el Municipal presenti una magnífica entrada diumenge a la tarda. A més, aprofitant que no hi ha lliga de Primera per l'aturada per les seleccions, els empordanesos van demanar als seguidors del Girona el seu suport. Les entrades per als no-socis valdran 10 euros a general i 15 a tribuna, segons va informar el club xampanyer.