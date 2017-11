Posse està «convençut» que l'Olot serà capaç de revertir la mala situació

Una veritable revàlida és el que es viurà aquest diumenge, a partir de dos quarts de cinc de la tarda, al Municipal d'Olot. Per a l'equip, però sobretot per a un Martín Posse que es juga el seu càrrec com a entrenador. Nefasta i preocupant és la ratxa dels garrotxins, que són penúltims a la classificació amb 8 punts i que encadenen fins a cinc derrotes consecutives. Des que es va guanyar l'Atlètic Saguntí, l'única victòria fins ara, s'ha perdut sense aturador. Ontinyent (1-0), Llagostera (1-2), Alcoià (3-1), Cornellà (1-3) i Ebre (2-1) han anat furgant en la ferida d'un conjunt, l'Olot, que necessita un bon resultat aquest cap de setmana per tallar la ratxa i perquè el seu tècnic salvi el cap. Ahir, el mateix Posse va dir sentir-se amb forces de fer revifar l'equip, encara que el proper rival sigui el Vila-real B, tercer classificat i amb clares aspiracions de lluitar per fer el play-off d'ascens.

«Estic convençut que tirarem aquesta situació endavant. Estem treballant molt, bé i fort. La diferència és que els resultats no ens acompanyen. Si tinguéssim quatre o cinc punts més, estaríem parlant d'una altra cosa», deia l'argentí, que s'espolsava de sobre qualsevol mena de pressió. «He viscut moltes situacions i vinc d'un país on la pressió és molt alta. M'he acostumat a tot plegat». Segons Posse, el grup està «treballant molt bé, tothom està sumant intentant aportar una mica més perquè se sap que això s'ha de revertir», alhora que destacava el «compromís» dels seus futbolistes. «Hem de ser més sòlids i canviar la dinàmica», deia.

També va elogiar el Vila-real B. «M'encanta com a equip. Juga molt bé, proposa i practica un futbol atractiu. Intentarem ser els protagonistes, però adaptant-nos a la situació que es pugui donar». Posse té el dubte d'Uri Santos i les baixes segures de Moha i Dembo. De la seva banda, Yeray i Jose estan «completament disponibles» per enfrontar-se al filial groguet.



La Junta General ja té data

El dimarts 12 de desembre, el club celebrarà una Junta General Ordinària i Extraordinària. Serà a partir de dos quarts de vuit del vespre al Restaurant la Deu. Entre els punts de l'ordre del dia, hi ha l'aprovació dels comptes anuals i també el nomenament de nous membres del Consell d'Administració de l'entitat.