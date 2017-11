El Bordils B rep La Roca al Blanc-i-Verd

El Bordils B rep aquest vespre (20.00) La Roca, cinquè classificat, en una nova jornada de la Primera Nacional d'handbol. L'equip de Carles Ramonet, cuer amb només dos punts, necessita sumar per no allunyar-se dels llocs de salvació. Per la seva banda l'Augi Sarrià té demà (12.30) una complicada sortida a la pista del líder, el Sant Quirze, que ha guanyat els sis partits disputats fins ara.