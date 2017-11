El Bordils viatja a Lanzarote

El Bordils afronta «amb optimisme» el repte d'aquesta nit (21.00, hora catalana) a la pista del Lanzarote. Tot i la dolorosa derrota del cap de setmana passat al Blanc-i-Verd contra Los Dólmenes per un gol («no va ser un resultat gens just», encara es lamentava ahir el tècnic Sergi Catarain), l'equip «ha fet una gran setmana d'entrenaments i estem en disposició d'anar a guanyar». Una setmana més, però, caldrà fer front al handicap de les baixes. Farrerons i Karl Bogo són baixa segura per lesió, mentre que Reixach i Uri Márquez són dubte. Tampoc viatjarà Combis, per motius laborals, tal i com és habitual en els partits fora de casa.

L'expedició viatja avui. Catarain no creu que el llarg desplaçament en avió (gairebé quatre hores) pugui influir en el rendiment dels seus jugadors. L'entrenador va destacar que «el Lanzarote és un rival de la nostra lliga. Ha tret resultats molt bons guanyant a Alacant i a la pista del Cisne, però té pocs recanvis i la lògica diu que estarà a la part mitja baixa de la categoria». Catarain va elogiar «el set titular» del rival, que va qualificar de «molt potent», amb fins i tot dos jugadors internacionals bielorusos i gent amb experiència a l'Asobal.

Sergi Catarain recorre al tòpic del «partit a partit» quan se li pregunta a què ha d'aspirar el Bordils des d'ara fins a l'aturada de Nadal. Seran sis partits (Lanzarote, Torrelavega, Palma del Río, Alcobendas, Villa de Aranda i Madrid) que poden marcar la temporada. «El nostre objectiu és anar a guanyar tots els partits que resten. Si ho aconseguim, segur que ens salvarem», sentència el preparador d'un conjunt gironí que és penúltim amb tres punts a Plata.