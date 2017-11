L'Espanyol es queixa pels seus horaris i La Lliga es compromet a revisar-los

El conseller delegat de l'Espanyol, Ramón Robert, va assegurar durant la presentació de l'acord de renovació de Gerard Moreno que el club ha fet «una queixa formal a la Lliga», que «s'ha compromès a revisar» els seus horaris. El dirigent va expressar el seu malestar per la quantitat de partits que el club juga en dilluns i en divendres, sobretot a casa. «No estem contents i pensem que és un tracte injust que afecta esportivament. No podem ser l'equip que més partits disputa en aquestes dates», va dir.

El conseller delegat denuncia que aquests horaris, a més, no faciliten l'assistència dels aficionats a l'estadi: «És important que la gent pugui gaudir de l'equip». LaLliga s'ha compromès, va insistir Robert, «a buscar un equilibri i hi ha d'haver un canvi». Precisament un dels partits que els blanc-i-blaus hauran de jugar en dilluns serà el derbi contra el Girona, programat per al dia 11 de desembre a les 21.00 (en obert per Gol).