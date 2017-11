El Bordils va a remolc tot el partit i acaba cedint per la mínima a Lanzarote

El Bordils no va poder esgarrapar res de positiu de la seva visita a Lanzarote després de veure com el porter internacional bielorús Patotski es convertia en un autèntic mur. La derrota d´ahir combinada amb la victòria del Madrid, fa que els gironins caiguin a l´últim lloc de la classificació.

No va ser un mal partit dels gironins que tot i anar sempre a remolc al marcador van estar bé en defensa i amb bones opcions en atac. Això sí, una vegada i altra els intents rebotien en el cos d´un magnètic Patotski. A la represa, les presses per remuntar van fer perdre moltes (12) pilotes absurdes a un Bordils que, tot i això, no es va rendir i va intentar-ho fins al final. Així, dos gols de Mach als darrers instants van eixugar l´avantatge fins a només un gol. En la darrera jugada del partit Fornés va tenir l´empat però, qui si no, Patotski ho va evitar.