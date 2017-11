El futur de Martín Posse a l'Olot passa per derrotar el Vila-real B

Cinc derrotes en els últims cinc partits disputats han deixat l'Olot en una situació molt complicada a la classificació del grup tercer de Segona B. Amb vuit punts i en zona de descens, els de Martín Posse, el qual podria tenir una última oportunitat, han de guanyar sí o sí per agafar aire i reenganxar-se a la lluita per la permanència, que a l'inici de la jornada la marca el Formentera amb 14 punts. Els números no deixen cap marge pel dubte que el duel d'avui és d'imperial necessitat de victòria pels garrotxins, que en cas de sumar els tres punts farien un patit pas endavant i agafarien moral per seguir escalant posicions. Si passa el contrari, és a dir, que cauen a casa derrotats contra el Vila-real B, seguirien en una situació crítica i amb la necessitat de fer un canvi de guió per revertir la situació.

Al vestidor olotí hi ha serenor per afrontar el partit d'avui però també saben que és una nova final. Per a disputar el partit el tècnic argentí recupera Blázquez, sancionat la jornada anterior i també al migcampista Yeray. Moha i Dembo són baixa. Per guanyar al conjunt castellonenc els olotins hauran de mostrar novament la seva millor versió, la que es va veure contra el Saguntí fa unes setmanes en la que és la única victòria dels gironins. Però no ho tindran gens fàcil perquè el Vila-real és un dels equips amb més talent de la categoria. A més, el fet que no jugui al primer equip, permet que tots els joves estiguin a disposició per al partit d'avui.