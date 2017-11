El Girona empata amb el Voltregà i l'Igualada goleja el Palafrugell

El Girona CH va aconseguir ahir al vespre un empat a Palau contra el Voltregà. Després del gran partit, sense premi final, que van fer els gironins entre setmana al Palau Blaugrana, l'equip entrenat per Ramon Benito no va poder retrobar-se amb la victòria davant el conjunt osonenc, que ben aviat va trenar el partit. Al minut 2 de partit, Gerard Teixidó avançava el conjunt visitant, resultat amb el qual es va arribar al descans (0-1). A la represa, als cinc minuts David Gelmà, de penal, igualava el duel i a sis minuts pel final, Teixidó tornava a avançar els del Voltreganès. Quan semblava que s'escapaven novament els punts, el Girona va aconseguir novament l'empat definitiu gràcies a una diana del jove Marc Palazón.



L'Igualada no va donar gairebé cap opció al Palafrugell, que va anar gairebé tots els minuts de partit per darrere al marcador. Els visitants es van avançar als sis minuts de partit gràcies a una diana de Miquel i poc menys de deu minuts després posavem més espai a l'electrònic amb el segon gol. A la segona meitat, els gironins van intentar tornar a entrar al partit amb un gol de Pujol. La resposta dels de l'Anoia, uns segons després, va ser fulminant, anotant el tercer. Amb el quart, a set minuts per al final, el duel ja es va acabar i el Palafrugell encadena sis derrotes consecutives.