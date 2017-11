Un gol de Joel Arimany dona la victòria al Peralada en el derbi

En un derbi equilibrat i amb els dos equips molt necessitats de punts, el Peralada-Girona B ha acabat superant el Llagostera gràcies a un gol de Joel Arimany a la segona meitat.

Els visitants han començat més forts i han tingut un parell d'oportunitas de gol, les dues de Leo, però, a poc a poc, el Peralada-Girona ha anat espolsant-se el domini del Llagostera i, ja a la segona meitat, els d'Arnau Sala s'han fet amb el control del partit. Els visitants encara, però, han tornat a crear perill en una acció de Gabarré que han reclamat com a penal.

El porter del Llagostera, Marcos, ha salvat l'1-0 aturant una clara rematada de Sony en el minut 67, però, set minuts més tard, no ha pogut fer res davant la rematada de Joel Arimany. Quedava poc més d'un quart hora, però el resultat ja no s'ha mogut més. El Llagostera no ha tingut capacitat de reacció i, ja en temps de descompte, Sony encara ha fregat el 2-0.