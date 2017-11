Márquez, a punt per ser campió a Xest

El pilot català Marc Márquez va sentenciar els entrenaments del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de MotoGP en aconseguir el millor temps per a la carrera que es disputa aquest migdia al circuit Ricardo Tormo de Xest, malgrat patir una nova caiguda. El de Cervera serà campió si queda entre els 11 primers, sempre que Dovizioso guanyi la cursa. Si l'italià no venç, el títol serà al sarró faci el que faci avui a Xest.

Márquez va ser l'únic que va rodar per sota del minut i trenta segons (1:29.897) i cap dels seus rivals va poder acostar-se a ell. Qui més s'hi va apropar va ser el francès Johann Zarco, però es va quedar a 3,5 dècimes de segon, mentre que el seu rival pel títol, l'italià Andrea Dovizioso, es va haver de conformar amb la novena plaça, i sortirà avui des de la tercera línia de la graella.

L'alt-empordanès Maverick Viñales va intentar fins al final aconseguir el billet per entrar entre els dotze millors i així poder disputar la classificació final, però es va quedar a només una dècima de segon per aconseguir-ho i avui sortirà tretzè.

En la seva segona volta Márquez ja es va posar líder dels entrenaments, seguit per Jorge Lorenzo i Michele Pirro, i en el tercer gir va tornar a protagonitzar una nova volta ràpida, el primer temps per sota del minut i trenta segons del cap de setmana, 1:29.897 -que va ser definitiu-, mentre Jorge Lorenzo se n'anava a terra darrere.

El mallorquí es va recuperar ràpid, ja que anava en volta ràpida quan va caure, però va sortir corrent cap al seu taller per intentar aprofitar al màxim el temps, amb Márquez i Pedrosa al garatge per utilitzar el segon joc de pneumàtics.

Per la seva banda, Andrea Dovizioso no passava pel seu millor moment, dotzè però amb una segona oportunitat de tornar a pista per millorar la seva situació, ja que la quarta línia de la formació de sortida no era el millor lloc per iniciar la seva última lluita pel títol de MotoGP 2017.

Hi va haver un postrer cop d'efecte a poc més de dos minuts del final ja que Marc Márquez va patir la seva vint-i-setena caiguda de la temporada en perdre adherència la roda davantera de la seva moto gairebé en el mateix moment en què Dovizioso va recuperar una mica de terreny per posar-se vuitè, si bé va durar poc en aquella posició en ficar-se per davant el seu compatriota Valentino Rossi.

Márquez, molest amb el seu contratemps, va fer el gest de donar una puntada de peu al pneumàtic davanter de la seva moto, encara que al final no ho va fer i va tornar tranquil·lament al seu garatge sense temps material per entrar novament en pista però amb la millor posició aconseguida per la sortida de l'última carrera de l'any al costat del francès Johann Zarco, segon, i l'italià Andrea Iannone, tercer.