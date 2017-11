El Peralada rep el Llagostera en un derbi d'urgències

L'ascens de categoria del Peralada ha propiciat que, nou temporades després, es pugui veure un duel gironí contra el Llagostera a l'Alt Empordà i, per primer cop a la història, a Segona Divisió B. Probablament, però, serà un partit on tots dos equips puguin gaudir del seu futbol, perquè les necessitats de guanyar, potser més aviat de no perdre, seran primordials per tots dos equips, els blaugrana en posició de promoció de descens i els xampanyers, en descens directe, de moment, a quatre punts de la permanència. Aquesta situació provocarà que es vegi un partit molt intens i on els tres punts aniran més cars que mai. Serà l'últim derbi de la primera volta del campionat. En el darrer jugat a Peralada, l'equip d'Arnau Sala empatava amb l'Olot (0-0) mentre que el Llagostera, fa poques setmanes, era capaç de guanyar a la Garrotxa (1-2). L'entrenador del conjunt llagosterenc, Òscar Álvarez, s'aferra a seguir el més semblant possible el guió del partit a Olot per sumar tres punts molt importants.

Amb el dubte de Viale, el Llagostera encadena dues derrotes i un empat, el darrer, dolorós contra l'Aragó a casa, que va refredar al complet dues victòries consecutives. Per la seva banda, el conjunt local, amb Soni i Arimany com a principals arguments ofensius i amb Bambo Diaby, a l'eix de la defensa, en un estat de forma espectacular, no passa per un bon moment de resultats i necessita com l'aire que respira tornar a puntuar, especialment els tres punts, per, en el pitjor dels casos, mantenir a quatre punts la diferència amb el Formentera, equip que marca la permanència i superar així el seu rival avui, el Llagostera.

El derbi reunirà un bon nombre d'aficionats al Municipal de Peralada, especialment del Girona per animar el filial ja que el primer equip no juga per compromisos de seleccions. El preu de l'entrada general serà de deu euros i per ser a la tribuna, de quinze euros.