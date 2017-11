El Figueres ensopega contra la Pobla Mafumet i continua en caiguda lliure

El Figueres continua sense trobar el camí de la victòria. Dit en d'altres paraules, la Unió només ha sumat dos dels darrers dotze punts en joc o, mirant més enllà, 8 dels últims 33 punts possibles. Més xifres, dels darrers onze partits: els homes de Chicho Pèlach només han aconseguit dues victòries. És obvi que el Figueres necessita reaccionar com més aviat millor, ja que cada vegada s'apropa més a la zona de perill. Tot i així, de moment no cal fer saltar les alarmes. La situació és crítica, però en cap cas preocupant.

La Unió va sortir amb les idees clares, oferint una bona imatge, però ja se sap, a vegades el futbol és injust i ahir, tot i la bona feina, va ser la Pobla qui es va avançar a Vilatenim en el 23. Després d'un greu error defensiu, Pol Prats va fer-se amb el control de la pilota i va enviar-la al fons de la porteria de David Aroca. Per sort, la reacció dels de Chicho Pèlach no es va fer esperar i en el següent minut (24), Gil Muntadas va empatar (1-1). El jugador del Figueres va definir a la perfecció des de la frontal amb un fort xut que no va poder aturar el porter de la Pobla. El partit va tornar a començar. Una decisió poc afortunada de l'àrbitre a les acaballes del primer temps va suposar l'expulsió de Ferran Grau (44') per doble amonestació. I així es va arribar al descans.

A la represa, el Figueres va veure com, ben aviat, la Pobla li feia la guitza. En el minut 64, Rayco Rodríguez va posar el definitiu 1-2. Tot i jugar tota la segona part amb un jugador menys, l'equip va saber aguantar. De fet, ja a la recta final del partit, Toni Cunill va tenir una gran oportunitat, després de plantar-se sol davant Campos, que aquest va aturar de forma miraculosa.

El Figueres tindrà dissabte (18 h) al camp de l'Espanyol B una nova oportunitat per retrobar-se amb la victòria. No serà fàcil, i és que el filial periquito és líder destacat amb 41 punts, deu més que el segon classificat, l'Ascó, que després de quinze jornades suma 31 punts. El Figueres és catorzè amb 17 punts.