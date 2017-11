Girona seguirà com a seu del MIC de futbol i tindrà les finals de bàsquet a Fontajau

Girona continuarà entre les seus del MIC de futbol malgrat que Montilivi deixarà de ser l'escenari de la cerimònia inaugural i de les finals. Segons ha explicat aquest matí el director del torneig, Juanjo Rovira, en una roda de premsa a la Diputació, el camp de Torres de Palau acollirà partits de la competició de futbol, encara que no n'ha especificat la categoria. A partir de la propera edició, prevista entre el 28 de març i l'1 d'abril, en plena Setmana Santa, l'acte d'obertura serà a Figueres, a Vilatenim, on també hi haurà part de les finals del diumenge (la resta es tornaran a fer a Palamós, al Nou Estadi).

El MIC havia dut a Montilivi la inauguració i les finals en les edicions de 2016 i 2017, mobilitzant unes 7.000 persones en el primer cas i al voltant de les 4.000, en el segon. L'ascens a Primera del Girona, però, feia inviable continuar a la instal·lació, i es va escollir Figueres com a alternativa. Vilatenim ofereix 9.000 places, una capacitat òptima. A més també serà seu de la competició de futbol, conjuntament amb d'altres municipis de l'Alt Empordà, aprofitant que s'amplien categories i n'hi haurà dues de noves: cadet i infantil de primer any.

Els organitzadors han explicat que esperen 6.600 jugadors i tècnics en una divuitena edició del torneig que tornarà a batre tots els rècords. Es calcula que aquest any el MIC va tenir un impacte de 4 milions d'euros a les comarques gironines. Barça, Espanyol, Athletic, Manchester, Inter i PSG ja han confirmat la presència al torneig.

A més per segon any el MIC de futbol compartirà protagonisme amb el bàsquet. Hi haurà vuit categories, quatre més que aquest any, i la principal novetat és que les finals es faran a Girona, al pavelló de Fontajau. D'aquesta manera la capital, tot i perdre la inauguració i les finals que es feien a Montilivi, s'assegura ser seu de partits de futbol del torneig a Torres de Palau i, a més, acollirà els principals partits de la part de bàsquet.