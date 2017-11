Un gol d´Arimany decanta el derbi del costat del Peralada

Un solitari gol de Joel Arimany, a un quart d'hora per al final del partit, va donar la victòria al Peralada-Girona B davant el Llagostera, en un derbi inèdit a la categoria i que va ser molt igualat entre dos conjunts molt necessitats de punts a aquestes alçades de la temporada.

Els equips van sortir molt ben posicionats al terreny de joc, sabedors que qualsevol badada penalitza molt, realitzant uns primers minuts molt solvents i amb joc al centre del camp, sense acabar de trobar profunditat i els primers intents van ser amb xuts des de fora l'àrea. Chele i Leo van fer les primeres proves per part dels llagosterencs, mentre que, en el minut 9 era Andzouana el que ho provava per part del Peralada. El partit, intens al mig del camp, es diluïa a partir de la zona de tres quarts, sense acabar d'arribar amb perill a cap de les dues porteries. Al minut 33, però, una molt bona jugada de Pol Blay va acabar amb una passada interior cap a Soni, que va xutar, des de dins de l'àrea, massa creuat. Aquesta de Soni va ser la millor ocasió de la primera part, que va arribar al descans sense que hi hagués variació en el marcador.

A la represa, el Peralada va sortir amb un punt més d'intensitat, tot i que el Llagostera mostrava en tot moment la seva solidesa i als cinc minuts els visitants van reclamar un penal sobre Gabarré, que havia aconseguit entrar fins a l'àrea petita. El Peralada, però, va començar un setge cap a la porteria de Marcos amb jugades i rematades de Soni i Joel Arimany, fent treballar de valent el porter del Llagostera.

A partir del minut 55, el partit va tornar al mig del camp, amb poca profunditat cara a porteria, amb les defenses molt ben treballades, intentant evitar ensurts. De mica a mica, però, el Peralada va anar trobant les esquerdes necessàries a la defensa del Llagostera per tal d'anar arribant a l'àrea dels gironins i, ja en el minut 67, Marcos aconseguia treure, de manera miraculosa, una rematada de Soni quan tota la parròquia local cantava gol.

Vuit minuts més tard sí que la pilota va acabar dins. Joel Arimany va aconseguir connectar amb una pilota que entrava a la porteria per l'esquerra de Marcos. Era el tercer gol de Joel Arimany aquesta temporada i aquest valia, a més, per sortir de les posicions de descens directe.

El Llagostera va començar a fer canvis després del gol, per veure si aconseguien trobar la peça per poder sumar davant el filial del Girona, però cap de les entrades va aconseguir ser el revulsiu buscat, tot i que van aconseguir arribar dues vegades més sobre la porteria de Gianni, encara que sense afinar massa la punteria en les ocasions errades per Leo i per Moha.

Al final, victòria d'un Peralada-Girona B que aconsegueix sortir de les posicions de descens directe en detriment d'un Llagostera que, si el passat diumenge veia com un gol als últims minuts els impedia sumar els tres punts a casa, el Peralada els privava de sumar un punt i, per postres, els enviava als llocs de descens directe.

La propera jornada el Llagostera rep el Peña Deportiva mentre que el Peralada viatja a Alcoi.