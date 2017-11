El lloretenc Àngel Mullera s'endú el Cros de Sant Hilari

L'atleta de Lloret de Mar Àngel Mullera es va adjudicar ahir la tercera prova del Circuit Gironí de Cros després de guanyar el 35è Cros de Sant Hilari Sacalm aprofitant el format de cros curt. Mullera va completar la prova amb un temps d'onze minuts i onze segons. La segona posició del podi va ser per a Jonatan Romeo, que va arribar juntament amb Mullera a la línia de meta (11'.12''). Va completar el podi, Arnau Turón (CA Olot-Terra de Volcans), que va arribar a la línia de meta després d'onze minuts i 32 segons. Pau Reig (Club Natació Banyoles) va ser quart amb una marca d'onze minuts i 34 segons, mentre el gironí Jordi Rabionet (CA Salt-Esports Parra) va ser cinquè (11.42).

En la cursa fèmina, Marina Guerrero (CA Manresa), no va trobar oposició en una distància en la qual es troba molt bé. Va necessitar 13 minuts i 10 segons per completar els 3.700 metres de la prova. De fet, Guerrero va veure com només les atletes del CA Granollers Encarna Núñez (13.44) i Anna Comet (13.57) van poder seguir el ritme de la banyolina.

La categoria de veterans va oferir un bon espectacle a tot el públic assistent ahir a Sant Hilari Sacalm, canvis al capdavant i molta lluita que finalment van portar Albert Rutllant (CE Cassanenca) a guanyar la prova. Els seus contrincants durant tota la prova, Francesc Marsol (CA Granollers) i Albert López (Triatló Gi-CB), van anar lluitant aferrissadament per apropar-se a Rutllant. Finalment va ser Marsol qui gairebé als darrers metres va arrabassar la victòria quedant només a dos segons del primer lloc.

Amin Bellaha (12.05) va ser el millor en la categoria júnior masculí, seguit del també atleta del GEiEG, Pau Batlle (12.15). Isaac Valls (CA Lloret-la Selva) va completar el podi de la categoria després de creuar la línia d'arribada amb un temps de 12 minuts i 32 segons.

Cal destacar també la bona afluència de participants i públic a Sant Hilari on es van donar cita gairebé 500 atletes. El Circuit Gironí de Cros viatja al Gironès la propera setmana per celebrar el Cros Ciutat de Girona, prova que serà puntuable per al circuit català de cros. La de Girona serà la quarta prova del Circuit Gironí de cros. Jonatan Romeo continua liderant el Circuit Gironí de cros després d'haver-se disputat les tres primeres jornades.

Després la competició visitarà Salt, Banyoles, Vidreres, Maçanet de la Selva i Riudellots de la Selva. El Circuit Gironí de Cros acabarà a principis de febrer a Caldes de Malavella.