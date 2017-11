Márquez suma el sisè Mundial

Marc Márquez (Honda) va aconseguir ahir endur-se el seu quart títol Mundial de MotoGP, sisè en totes les categories, després d'acabar tercer en una cursa en la que el més ràpid va ser el seu company d'equip Dani Pedrosa, que va acabar per davant del pilot francès Johann Zarco. El pilot de Roses, Maverick Viñales (Yamaha), va estar lluny de la lluita per les primeres posicions i va finalitzar el Gran Premi en dotzè lloc.

Això no obstant, Viñales finalitza una molt bona temporada, en la que va manar durant els primers Grans Premis de l'any, lluitant per aconseguir el títol fins a tres curses del final del campionat. De cop, una baixada de rendiment de la seva moto, sumada al pas endavant fet per Márquez i per la Ducati de Dovizioso (segon al Mundial) van relegar el rosinc al tercer lloc del Mundial, una posició de molt mèrit en el seu primer any a Yamaha.

Pel que fa a la cursa, Márquez, que sortia des de la pole position, va fer una sortida impecable, enduent-se a la seva estela Dani Pedrosa, mentre que Andrea Dovizioso, l'únic que li podia prendre el títol al cerverí, remuntava, abans del primer revolt tres posicions per situar-se sisè.

Pedrosa, però, va aguantar poc en segon lloc, ja que a la segona volta el francès Johann Zarco (Yamaha) se li va ficar per dins en la traçada d'un revolt, sobrepassant-lo. El mateix va fer Jorge Lorenzo (Ducati) amb Andrea Iannone (Suzuki) per situar-se quart i intentar seguir l'estela del trio capdavanter. Lorenzo, a més, arrossegava en la seva progressió el seu company d'equip, Dovizioso, que se situava en cinquè lloc, també sobrepassant el seu compatriota Iannone.

Márquez, més preocupat pel Mundial que per la victòria a la cursa, va veure com Zarco l'avançava, passant a ser el francès el que comandava la prova per davant de les dues Honda. Quedaven vint-i-sis voltes per al final.

El francès, doncs, va liderar la cursa des de la quarta volta, però en cap moment va aconseguir un avantatge suficient per consolidar la que podria ser la seva primera victòria a MotoGP, ja queconcentrat en tot moment i, sense cometre cap error, Márquez es va instal·lar al seu rebuf, amb Pedrosa fent-li d'escuder davant les escomeses de les Ducati de Lorenzo i Dovizioso, que intentaven no perdre el contacte amb el tercet capdavanter.

Aquests cinc pilots van aconseguir un avantatge considerable sobre la resta de pilots, guiats per Andrea Iannone, amb Valentino Rossi (Yamaha) i Jack Miller (Honda), mentre que Viñales, que ja no es jugava res en aquesta cursa, havent sentenciat ja el seu tercer lloc al Mundial, navegava en posicions més tranquil·les.

La cursa, però, després d'uns compassos de tranquil·litat, va acabar donant una sèrie de sorpreses cap al final, quan Márquez va intentar passar a liderar la cursa, en la volta 23 i, quan avançava Zarco, va entrar molt passat al final de recta i, novament amb el colze, va salvar una caiguda cantada per tornar a la pista en la cinquena posició, just al darrere dels dos pilots de Ducati.

La cursa, a més, va donar encara més sorpreses, perquè una volta més tard va caure Jorge Lorenzo i, seguidament, Dovizioso va seguir els passos del seu company, deixant expedit el camí de Márquez cap al títol Mundial.

En els últims girs de la cursa, l'última del Mundial, Zarco i Pedrosa es van quedar sols en la baralla per la victòria i, després d'un primer intent per superar el francès, el pilot d'Honda va haver d'esperar fins a l'última volta per superar Zarco i adjudicar-se la segona victòria de la temporada després de la que va aconseguir al circuit de Jerez.

Márquez, que va tornar a tenir un lleuger error de traçada, va aconseguir mantenir-se en tercera posició i travessar així la línia d'arribada, que li donava el seu sisè títol Mundial, quart de MotoGP, convertint-se, rere el desaparegut Ángel Nieto, en el motociclista amb més títols de l'estat espanyol.