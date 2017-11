«No ho he confessat, però aquest any he perdut cabell per l'estrès»

Després de proclamar-se campió del món de MotoGP per quarta vegada, Marc Márquez va declarar que havia estat un any molt dur i que l'italià Andrea Dovizioso no li va posar mai fàcil: «Dovi ha estat un rival molt fort, he après moltes coses d'ell. Aquest any he passat molt estrès, molt calvari. No ho he confessat mai, però en una part del campionat perdia cabells i tot. Per molt que psicològicament siguis fort, costa, però surts endavant i més amb l'equip que tens al voltant.» El pilot de Cervera va atendre el programa Tot Gira de Catalunya Ràdio i va confessar que durant les carreres de maig i juny va patir estrès i perdia cabell, que ara ja ha recuperat.

Respecte a la carrera de Xest i a l'acció en què va estar a punt de caure i potser perdre el campionat, Márquez va dir: «Sempre dic el mateix, és sort, però si ve una darrera l'altra alguna explicació tindrà. Avui, quan se me n'ha anat de davant he dit jo em mantinc agafat a la moto i ja veurem on pararem, però ja estava preparat per entrar a la grava i caure, però de cop he intentat fer força amb el genoll, el colze i tot el que tenia per aixecar la moto i avui algú ha dit que s'havia d'aixecar i s'ha aixecat».

L'estratègia de cursa del pilot d'Honda havia d'anar molt marcada depenent de la situació del seu rival, Dovizioso, i potser per això va comentre errors que en situacions normals no faria: «Depèn d'on estigués Dovizoso l'estratègia seria una o altra. Potser l'error d'avui ha vingut per por del Zarco. Quan l'he avançat he notat que la seva moto estava bastant a prop a final de recta i he dit, aquest entra, i per no provocar una situació perillosa m'he acabat complicant la vida i al final si hagués pilotat natural, potser no hauria passat, però som humans i aquestes coses també ens afecten». Márquez també va afirmar que aquests sis campionats (1 en 125 cc, 1 en Moto2 i 4 en MotoGP) no s'haurien aconseguit sense el suport dels qui l'envolten: «No em queixaré. Estic orgullós de com està anant la meva carrera esportiva, però sempre repeteixo el mateix, aquest mundials no s'aconsegueixen sols. Hi ha tota una gent darrere, hi ha un equip, una família, un fanclub que estan donant suport i en moments difícils t'ajuden a sortir i lluitar un any més pel Mundial». Ara, el 4 vegades campió de MotoGP només té per davant l'australià Michael Doohan, que té 5 mundials, i els italians Valentio Rossi, amb 7, i Giacomo Agostini, amb 8. Márquez no es vol comparar amb ells: «De moment celebrem aquest. Sempre que et comparen amb noms o veus els teus registres a prop d'aquests noms, que són pilots que admiro i han marcat una època en moticiclisme, és increïble. Però prefereixo no pensar-ho gaire». Per revalidar el títol, el pilot de Cervera haurà d'esperar fins al pròxim 18 de març a Qatar, on començarà el Mundial de 2018.