El Palamós cau golejat a Terrassa

«Hem quedo amb l'actitud dels jugadors a la segona part perquè no és fàcil sortir a un camp amb un 4 a 0». Ahir a l'Olímpic de Terrassa es va tornar a complir l'estadística que diu que després d'una victòria del Palamós el següent partit acaba amb derrota. Va passar després de les victòries contra el Granollers, Horta i després de guanyar la setmana passada el Cerdanyola. Ahir el Terrassa no va tenir pietat dels palamosins. L'entrenador Vicenç Fernández va explicar que «a la mitja part del partit he demanat als jugadors que traiessin l'orgull i defenssessin l'escut del club degà de Catalunya». El Terrassa va demostrar ahir que és un equip d'una Lliga diferent a la del Palamós i va repetir el mateix marcador de la temporada passada. El desenvolupament del matx hauria pogut canviar si Medina hagués aprofitat l'error del porter local quan Ortega li va entregar la pilota als peus del pitxitxi palamosí però la vaselina d'aquest va anar a fora.

En canvi, la primera arribada dels egarencs va acabar en gol. Als 19 minuts el bigolejador Raúl Torres dins l'àrea va definir a la perfecció davant Nordine. Un minut més tard el col·legiat va anular l'empat del capità Cano per falta quan el palamosí va enviar amb el cap la pilota al fons de la xarxa. L'altre capità, Amantini, al minut 24 va desviar un xut d'un company per situar el 2 a 0 a l'electrònic, un resultat que feia molt mal i posava molt coll amunt les opcions de puntuar dels gironins. A les acaballes del primer temps, dues estocades del Terrassa van liquidar el matx abans d'arribar al descans. Primer un potent xut de Raúl Torres des de la frontal situava el 3 a 0 (min. 37) i al minut 44 Xavi Civil, sol davant Nordine, no va perdonar. El partit quedava vist per sentència a la mitja part i l'objectiu de dignificar l'escut i els colors a la represa es va assolir. Vicenç Fernández va lamentar l'acció del 4 a 0 perquè, just en l'acció anterior, Medina va tenir el 3 a 1 però el seu xut davant Ortega va sortir alt (min. 43). A la segona meitat, creure en el miracle va ser impossible i almenys el Palamós va salvar l'orgull no encaixant més gols davant un Terrassa que empata a punts amb el quart classificat. El Palamós afrontarà diumenge una autèntica final davant un rival que sí que és de la seva lliga, el Gavà (18è).