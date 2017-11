Sebastian Vettel s'imposa al Brasil i Lewis Hamilton fa una remuntada espectacular fins al quart lloc

Amb el Mundial de Fórmula 1 ja sentenciat a favor del britànic Lewis Hamilton, només hi quedava el subcampionat en joc, i l'alemany Sebastian Vettel està més a prop d'aquesta segona posició al Mundial gràcies a la victòria aconseguida ahir al penúltim Gran Premi de l'any, al Circuit d'Interlagos (Brasil).

Vettel va aconseguir la seva cinquena victòria de la temporada i la tercera al Brasil, on ja havia guanyat el 2010 i el 2013, en acabar per davant dels finlandesos Valtteri Bottas (Mercedes) i Kimi Raikkonen (Ferrari) i el britànic Lewis Hamilton (Mercedes), que va arrencar des del carrer de boxes.

El tetracampió del món va acabar primer en el circuit paulista d'Interlagos per davant de Bottas, que va sortir des de la pole just per davant d'ell i al qual va avançar al primer revolt.

Després Vettel va controlar amb autoritat la cursa per acabar guanyant-la. El podi el van completar Kimi Raikkonen, que en el tram final va aguantar l'atac de Hamilton. El britànic havia començat la cursa des dels boxes i va aconseguir remuntar fins al quart lloc i amb opcions, fins al final, de ficar-se al podi.

Després d'aquesta cursa, Vettel avantatja en 22 punts Bottas en la pugna pel subcampionat.

L'espanyol de McLaren Fernando Alonso es va classificar en el vuitè lloc i als punts per segona cursa seguida, fet insòlit aquesta temporada. El seu compatriota Carlos Sainz va acabar onzè.

El Mundial es dirigeix ara a Abu Dhabi, al circuit Yas Marina del 24 al 26 de novembre i serà l'escenari de l'última prova del campionat.