El valencià Raúl Garrido serà el nou entrenador de l'Olot, en substitució del destituït Martín Posse. Ell tindrà la missió de revifar un equip que està enfonsat a la zona de descens a Tercera i que ja té la permanència a set punts de marge, després d'una funesta ratxa de cinc derrotes seguides i un empat. Posse va tancar la seva etapa diumenge després de no passar de la igualada sense gols contra el Vila-real B. El club ha buscat un preparador amb experiència al grup III de Segona B i Garrido en té després del seu pas per les banquetes de l'Eldenc i l'Huracán, entre d'altres. Germà del també entrenador Juan Carlos Garrido, va ser el seu segon al Vila-real i té 45 anys.

El club garrotxí farà oficial aquesta contractació en les properes hores, una vegada hagi acordat les condicions de la rescissió amb Martín Posse. La previsió és que Garrido ja faci demà el primer entrenament i sigui presentat. Debutaria diumenge al camp del Formentera, on a l'Olot no li val res més que no sigui guanyar. Abans de començar la seva carrera d'entrenador, Raúl Garrido havia sigut futbolista. Es va retirar el 2009 a l'Eivissa. Abans havia passat pel Mestalla, l'Andorra, el Múrcia, el Nàstic, el Lleida, l'Andorra i el Benidorm, entre d'altres.