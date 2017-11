Espanya continua a Rússia la seva preparació per al Mundial del 2018

La selecció espanyola visita l'amfitriona del Mundial 2018, una Rússia que mesura el seu nivell després de perdre davant l'Argentina, amb l'objectiu de Julen Lopetegui de prendre contacte amb bones sensacions amb el país on «La Roja» vol tornar a brillar després del fracàs del Brasil el 2014.

Amb la baixa d'Isco Alarcón en un moment de lideratge absolut, Lopetegui té en ment tornar la titularitat a la porteria a David De Gea, després del debut de Kepa davant Costa Rica, i introduir pocs canvis en la línia defensiva. Tot just l'opció de donar entrada al retorn d'Alberto Moreno al costat esquerre. S'esperen més novetats de mig del camp cap endavant, amb minuts per a Illarramendi. Thiago seria el responsable de distribuir joc amb possibilitat per a Vitolo i Marco Asensio en els costats, i dos llocs en punta que es repartirien entre Rodrigo, Iago Aspas i José Callejón. Silva, Isco i Morata descansaran després de demostrar dissabte que estan en un gran moment.