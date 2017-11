L'Olot escull Raúl Garrido per mirar d'evitar el descens a Tercera Divisió

L'Olot ha triat el tècnic valencià Raúl Garrido com a revulsiu per mirar d'evitar un descens a Tercera Divisió que, quan tot just s'han disputat 14 jornades, sembla una amenaça cada vegada més real. L'equip garrotxí, amb només 9 punts, és divuitè a la classificació i té la permanència, marcada per l'Atlètic Balears, a 7 punts de distància. Diumenge contra el Vila-real B l'Olot va empatar-hi sense gols, tallant una funesta ratxa de cinc derrotes seguides, però aquest resultat ja no va servir per salvar el cap de Martín Posse. Un parell d'hores després del final del partit, el club feia oficial la seva destitució, a l'espera d'anunciar qui en seria el relleu.

I el recanvi, a manca només de fer-ho oficial, una vegada Posse hagi firmat la rescissió, ja té nom i cognoms. Es tracta del preparador valencià Raúl Garrido, amb notable experiència al grup III de Segona B després del seu pas per l'Huracán, l'Eldenc i l'Olímpic de Xàtiva, clubs on va haver de patir nombrosos problemes extraesportius. Després d'un passat com a futbolista a les files del Mestalla, l'Andorra, el Múrcia, el Nàstic, el Lleida, el Benidorm i l'Eivissa, entre d'altres, aquest tècnic de 45 anys va tenir el seu primer contacte amb les banquetes fent de segon del seu germà, Juan Carlos Garrido, al Vila-real B (2008-2010) i, més tard, fent el salt al primer equip groguet, a Primera (2010-2011), on va arribar a les semifinals de la Lliga Europa.

A Segona B hi va debutar el 2015, rellevant Toni Seligrat a l'Huracán (ell estava al juvenil). Els problemes econòmics van acabar fent desaparèixer l'equip abans que s'acabés la temporada. El seu següent projecte, a Xàtiva, tampoc va acabar de reixir: tot i evitar el descens directe de l'Olímpic, van acabar baixant a Tercera en no superar la promoció, superats pel Lleioa. Garrido va acceptar la temporada passada una proposta de l'Eldenc, abans que saltés l'escàndol de la venda de partits, però només hi va durar cinc jornades. L'equip ja era cuer destacat i amb aquest entrenador, que suplia Fran Yeste, tampoc va guanyar cap partit. Des de la seva sortida de l'Eldenc, l'octubre passat, que no havia tornat a dirigir cap equip.

Garrido debutarà diumenge al migdia (12.00) en la visita de l'Olot al Formentera, un partit on als garrotxins només els val la victòria tot i que els balears, un rival directe, ve de guanyar a Elx. El següent partit de l'Olot serà al Municipal contra el Mallorca. El calendari és complicat per a l'equip gironí en el pitjor moment, quan ja té la salvació a set punts de distància.