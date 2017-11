Patacada històrica per a Itàlia: Suècia la deixa fora de la Copa del Món

La selecció d'Itàlia va confirmar el desastre absolut en empatar amb Suècia (0-0) en el partit de tornada de la repesca per accedir al Mundial, fet pel qual, degut al 0-1 al partit d'anada, no va aconseguir classificar-se per a la Copa del Món de Rússia 2018. L'«Azurra» faltarà al seu primer Mundial des de 1958. Només en aquesta ocasió, curiosament a Suècia, i en la primera Copa del Món, disputada a l'Uruguai el 1930, a la qual no va acudir malgrat estar convidada, la màxima competició futbolística no va comptar amb el conjunt transalpí.

Itàlia va buscar amb totes les seves forces el gol per forçar com a mínim la pròrroga a l'estadi San Siro de Milà, però no va aconseguir trencar la sòlida defensa de Suècia. El mític porter Gianluigi Buffon va anunciar entre llàgrimes la seva retirada de la selecció.