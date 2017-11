Raúl Garrido: 'Estic acostumat a situacions complicades com aquesta'

El nou tècnic de l'Olot, Raúl Garrido, està convençut que la permanència a Segona B és un objectiu perfectament assequible i aquesta tarda, en la seva presentació, ha volgut recalcar la importància de l'ajuda dels aficionats del club garrotxí. "Llanço un missatge d'esperança als aficionats, que ens ajudin i que segueixin amb actitud positiva. Els necessitem a tots units; tinc moltes ganes de tirar-ho endavant i que l'afició es senti orgullosa", ha explicat Garrido que ha recordat la seva experiència dirigint equips de Segona B que passaven per moments complicats com Huracán, Olímpic de Xàtiva i Eldenc: "Estic acostumats a aquestes situacions, m'agrada treure el millor dels jugadors i els que hi ha l'Olot tenen potencial suficient per sortir de baix".

Garrido arriba amb un segon entrenador de la seva confiança, Kevin Martínez, s'estrenarà diumenge al migdia al camp del Formentera, però avui explicat que, de moment, no té més objectiu que el treball en el dia a dia per intentar aixecar el vol d'un Olot que té els llocs de permanència a set punts: "No miro més enllà de demà, tenim doble sessió i hem d'entrenar a mort. No ens hem de posar metes molt llunyanes".

Sobre els problemes de l'Olot en aquest inici de campionat, Garrido ha explicat que "és un equip que juga bé i vol tenir la pilota però per petits detalls acaba perdent. Intentarem millorar en aquest aspecte"