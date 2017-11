Salt obre la nova lliga de gimnàstica

Una lliga de clubs de gimnàstica artística. El que és normal a França, Alemanya o a Itàlia era impensable, almenys fins ara, a Espanya, on, més enllà dels diferents campionats estatals, les gimnastes no competien mai en una competició regular defensant els seus respectius clubs. Ara, de la mà del patrocini d'Iberdrola, que ja esponsoritza altres lligues femenines com les de futbol o rugbi, neix el «Circuit Nacional de Gimnàstica Artística». La idea és dividir els millors clubs de gimnàstica artística en tres categories (primera, segona i tercera), però, per començar, cal fer una fase classificatòria. I això és el que acollirà el pavelló de gimnàstica de Salt aquest cap de setmana. «Hi haurà les millors gimnastes, la selecció espanyola hi serà al complet, perquè venen tots els principals clubs i les gimnastes que competien per un club que no presentava equip han fitxat per un altre per venir a Salt», explica la directora tècnica del Salt Gimnàstic Club, Montse Hugas, posant per exemple l'andalusa Ana Pérez, única representant espanyola als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, que pertany al club sevillà Hytasa, però que ha fitxat pel Sur, també d'Andalusia, per participar dissabte en aquesta nova competició.

A Salt hi haurà 30 equips, haurien d'haver estat 31 però una lesió ha deixat fora Majadahonda, i d'aquests, 24 es classificaran per a la nova competició: 8 a la primera categoria, 8 a la segona i 8 a la tercera. El Salt Gimnàstic Club és un dels pocs clubs que hi participarà amb dos equips i Montse Hugas reconeix que l'objectiu és «situar l'equip A en la primera categoria; i el B, on hi ha les més petites, en la segona o la tercera. Els dos equips a dins dels 24 primers». En el darrer campionat d'Espanya de Guadalajara, el Salt Gimnàstic Club va aconseguir uns grans resultats, però dissabte es trobarà amb competidors molt forts com el Xelska mallorquí, o l'Egiba de Manresa. En qualsevol cas, la possibilitat que els clubs hagin fet «fitxatges» per a aquesta fase classificatòria del nou «Circuit Nacional de Gimnàstica Artística Iberdrola» complica els pronòstics. Hugas apunta que, a banda que Ana Pérez competirà amb el Sur o de la catalana Paula Raya amb el Coslada, alguns clubs també han incorporat algunes gimnastes estrangeres: fins a un màxim de tres per club. «És una bona manera d'apropar la gimnàstica al gran públic, dissabtes es veurà un bon espectable amb gimnàstica d'alt nivell al pavelló de Salt», detalla Hugas sobre una competició que també es podrà seguir en streaming a través de Youtube i en la qual el Salt Gimnàstic Club participarà amb dos equips de gimnastes formats al club. «En el B hem posat les més joves, nascudes els anys 2004 i 2005, i en l'A les nascudes del 2003 i abans», detalla Hugas que, en l'equip que aspira a col·locar entre les vuit millors compta amb gimnastes que es troben a l'òrbita de la selecció espanyola com Nora Fernández, Laura Bechdejú i Marina González; a més de Sara Coll, Laura Mora, Laia Q. Nogué i Bonnie Godino. En l'equip de les més petites, el Salt Gimnàstic Club comptarà amb Nicole de Miguel, Aida València, Jana Guardiola, Gina Bou, Júlia Ventura, Laia Masferrer i Berta Álvarez.

Els equips poden estar formats per un màxim de vuit gimnastes, i en el cas del Salt ho han deixat en set, però només cinc poden participar en cadascun dels aparells: barra d'equilibri, exercici de terra, salt de poltre i barres asimètriques. La competició començarà dos quarts de deu del matí i acabarà al voltant de les nou del vespre al pavelló de gimnàstica de Salt.