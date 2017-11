Com i quan serà la Cursa de Muntanya de Girona

Girona es convertirà diumenge vinent, 19 de novembre, en la capital del trail running català. Arriba la setena edició de la Cursa de Muntanya de Girona, que torna a tenir el massís de les Gavarres com a protagonista i el Barri Vell de Girona com a centre d'operacions.

Ho farà amb tres curses: l'Express (15 quilòmetres i 600 metres de desnivell), la Trail (24 quilòmetres i 1.100 metres de desnivell) i la TransGavarres (54 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell)

Els itineraris del Trail i l'Express seran tècnics i dinàmics, un constant puja i baixa on la diversió està assegurada, assegura l'organització. La Transgavarres continua essent la prova estrella, només a l'abast dels més agosarats i experimentats en les curses de muntanya. El punt d'inici de la Transgavares serà a Palamós, al costat del mar; l'arribada al barri vell de Girona després d'atrevessar les Gavarres i passant per parates com el Puig Cargol, Can Genoer, Els Metges o Santa Maria de Montnegre.

La Plaça Sant Domènec, en ple cor del barri vell de Girona, seguirà sent l'epicentre de la Cursa de Muntanya de Girona.

