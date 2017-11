El tuit del porter del Palamós juvenil que ha fet furor a la xarxa

Arnau Sayols té 18 anys, és de la Pera, i aquesta temporada ha arribat al Palamós procedent de l'Atlètic Bisbalenc. Juga a l'equip juvenil de Lliga Nacional del degà. I dissabte va revolucionar Twitter amb una piulada on, demostrant un alt grau de maduresa, es feia responsable, en veu alta, de l'empat del seu equip contra el Mollet (2-2) per la seva mala actuació. Sayols va cometre un error només començar el partit que va costar un gol a l'equip de Pitu Batlle, i pocs minuts després tampoc va estar gaire encertat en el segon gol dels visitants. Tot i això, els palamosins van acabar empatant a dos i fent més mèrits per endur-se la victòria.

«Sí, avui he regalat el primer gol i part del segon, tothom se'n va assabentar quan vaig parar un penal en l'últim minut al camp del Barça, doncs, vull que avui tothom sàpiga el que ha passat. Quan encertes no ets el millor, però quan falles tampoc ets el pitjor». Aquest és el tuit que de seguida es va fer viral i va recollir més de 300 «m'agrada» en 24 hores. Ahir, aquest estudiant de CAFE a l'Euses de Salt explicava que «vaig fer el tuit anant cap a casa després del partit, estava trist i em va sortir de dins fer-ho. L'objectiu era que la màxima gent possible s'adonés del meu error ja que la setmana anterior tothom havia vist que vaig aturar un penal en l'últim minut al camp del Barça. Volia que la gent també s'adonés que vaig fallar i com a conseqüència d'això ens van fer el primer gol». El seu objectiu es va complir a l'instant, fins al punt que el mateix Arnau Sayols va quedar sorprès de l'impacte. «No m'ho imaginava, sabia que un tuit mostrant un error no era gaire normal ja que és més habitual que la gent mostri els seus encerts, però no m'esperava que tanta gent ho veiés i li agradés», va subratllar.

Entre les respostes que va rebre, molts li deien que d'altres futbolistes l'haurien d'agafar com a exemple. Sayols considera que «no sé si haurien de prendre exemple de mi o no, però sí que sé que en el món del futbol és molt difícil que un mateix accepti els seus errors, sobretot en el futbol base, per tant, crec que el mateix jugador hauria d'acceptar els seus propis errors i intentar aprendre d'ells».

A l'hora de comentar les jugades dels gols, deia que «el 0-1 va ser una acció que jo sempre he fet, però, aquest dissabte em va sortir malament. Jo tenia la pilota controlada als peus i el davanter em va venir a pressionar, vaig fer veure que xutava i vaig fer un retall, el davanter va llegir-ho molt bé i em va robar la pilota, després només la va haver de posar a dins». Malgrat tot el Palamós va acabar empatant 2-2 i «els companys i amics m'han felicitat per tenir el valor de reconèixer l'error. Els tècnics i el president em van comentar el tuit i em van donar ànims en acabar el partit. La família està molt contenta ja que potser mai m'havien vist capaç de reconèixer un error públicament».

Ara, Sayols admet que després del seu mal partit «podria entendre qualsevol decisió del míster, el futbol és un esport de competència i tothom vol tenir minuts. T'ho miris com t'ho miris és un error que no es pot cometre en aquestes categories, va ser una acció ximple on hi tenia molt poc a guanyar i molt a perdre».