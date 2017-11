Astou Traoré també té una opció per marxar en el contracte

Núria Martínez no és l'única jugadora de la plantilla que té l'opció de tallar el seu contracte abans de Nadal. Astou Traoré també ho podria fer, però, de moment, el club no té notícies que la veterana aler pivot senegalesa s'estigui plantejant marxar o hagi rebut ofertes per fer-ho. Traoré va ser el darrer fitxatge de l'Uni d'estiu i va arribar en el lloc de la lesionada Keisha Hampton.