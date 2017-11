Espanya empata a Rússia pels seus errors defensius

Espanya va empatar ahir a Rússia (3-3) tot i haver anat per davant en el marcador durant gairebé tot el partit, en un duel boig en què Sergio Ramos va ser el protagonista a «La Roja» en marcar dos gols des del punt de penal.

S'esperava més d'Espanya, encara que fos un amistós, especialment després de fer cinc gols a Costa Rica, però entre la relaxació espanyola i la fúria local el partit va ser una autèntica ruleta russa. Al final l'equip de Lopetegui, que s'havia avançat per 0-2 i 2-3, va acabar patint i cedint un empat pels seus errors defensius.

En realitat, van sortir més forts els russos, però en la primera jugada amb criteri d'Espanya, la pilota va arribar a la banda esquerra, on Asensio es va treure del barret una centrada mesurada al cap d'Alba, que es trobava sorprenentment lliure de marca a la posició de davanter centre i que va rematar al fons de la xarxa (min.9). A partir de llavors, Espanya es va fer amb el control de la pilota. Per si fos poc, els russos es van fer ells mateixos el segon gol amb una mà voluntària de Kuziáev a la vora de l'àrea gran i l'àrbitre no va dubtar a assenyalar penal, transformat per Ramos (min. 35). Abans del descans, una badada espanyola en una jugada en què els russos van fregar per dues vegades el fora de joc, va permetre Smólov marcar l'1-2 després de retallar a Piqué i deixar anar una fuetada amb l'esquerra.

Davant l'alta pressió russa, Lopetegui va decidir treure a Illarramendi, jugador de la Reial Societat, que divendres ha d'enfrontar-se al Girona a Montilivi. Amb tot, els russos van tornar a castigar la relaxació de la defensa espanyola i després d'un rebot afortunat a passada de Zhirkov, Miranchuk va marcar en un xut a boca de canó (min.50). Els russos van tornar a disparar-se al peu al cometre un penal innecessari sobre Ramos, que el futbolista del Reial Madrid (min 53) va aprofitar per fer el 2-3. Espanya no va sentenciar i el rival va aprofitar un altre regal, en aquest cas d'Asensio, per tal que Smólov superés De Gea amb un fenomenal xut (min.70, 3-3). La nota negativa va ser la lesió del porter local, poc abans del final, després d'una violenta topada amb Rodrigo.