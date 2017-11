Núria Martínez continuarà a Girona. Els cants de sirena que arribaven des del bàsquet turc no han acabat convencent a la base de Mataró que ha arribat a un acord amb els responsables de l'Spar Citylift Girona per no exercir la clàusula de tall del seu contracte i continuar a Fontajau fins el juny del 2019. Alguna de les propostes més importants que tenia del bàsquet turc oferien a Núria Martínez l'estabilitat de tenir contracte no només pel que resta de temporada, sinó també per la següent. I això és el que també li ha ofert l'Uni: un contracte llarg fins, com a mínim, el juny del 2019. Els detalls de l'ampliació del contracte de Núria Martínez s'explicaran demà al matí en una roda de premsa amb la presència de la base i del president del club, Cayetano Pérez.

Amb 33 anys i una llarga experiència en el bàsquet professional, Núria Martínez va fitxar aquest estiu de l'Uni després de moltes temporades sense jugar a la lliga espanyola i havent passat per Rússia, França, Turquia i Itàlia a més de tenir experiència a la WNBA i amb la selecció espanyola absoluta.

A Girona, Núria Martínez ha assumit el paper de base veterana que tenia l'ara retirada Noemí Jordana. Èric Surís està repartint molt els minuts, però en lliga Núria Martínez és la jugadora que està més temps en pista a l'Spar Citylift Girona després de 7 jornades en què les gironines només han perdut dos partits: a les pistes del Gipuzkoa i de l'Avenida. A l'Eurocup, on l'Uni està invicte i ha guanyat els sis partits amb molta solvència, Núria Martínez també és la jugadora més utilitzada per Surís. Curiosament, en les dues competicions la base ha jugat el mateix: 28 minuts per partit.Núria Martínez refusa l'oferta del bàsquet turc i amplia el seu contracte amb l'Uni

La base continuarà a l'Spar Citylift Girona fins, com a mínim, el juny del 2019