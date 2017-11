El potencial econòmic de la lliga turca pot deixar l'Uni sense Núria Martínez

Ara fa just dos anys, el novembre del 2015, Chelsea Gray deixava l'Uni Girona per marxar a Turquia acceptant una important oferta econòmica de l'Agu Sport. L'escorta nord-americana havia meravellat el públic de Fontajau en els pocs més de dos mesos que va jugar a l'Uni i, esportivament parlant, quan Gray va canviar Girona per Kayseri, el projecte de Miguel Ángel Ortega va començar a trontollar fins a acabar mesos més tard amb la destitució de l'actual tècnic del Perfumerías Avenida. Chelsea Gray és una de les millors jugadores que ha passat mai per l'Uni. Un club on, de fet, no és estrany veure com les jugadores de més potencial marxen en rebre millors ofertes econòmiques d'equips i lligues més potents. Passa sovint als estius i, de manera més dolorosa, també entre novembre i desembre. Va ser el cas de Chelsea Gray i, anys enrere, també de Chardé Houston o Sonia Reis. Un entrebanc, la marxa d'una peça important a mitja temporada, que aquests dies els responsables de l'Spar Citylift Girona intenten que no es torni a repetir amb Núria Martínez. La veterana base de Mataró ha estat clau en el bon inici de temporada de l'equip que entrena Èric Surís, cobrint amb el seu estil el buit deixat per la retirada de Noemí Jordana, però a l'estiu Núria Martínez va fitxar amb un contracte que li permetia marxar el mes de desembre si rebia alguna oferta que li fes el pes. I les bones ofertes per Núria Martínez ja han arribat.

L'opció de tall en el contracte de Núria Martínez comença el dia 1 de desembre. Però fa dies que les dues parts, jugadora i responsables de l'Uni, han començat a parlar per buscar la manera que la base acabi la temporada a Girona i no marxi a Turquia, país que ja coneix i on té un bon cartell després del seu pas pel Galatasaray. La mateixa Núria Martínez explicava la setmana passada en un programa de ràdio, Lokos por el baloncesto femenino, que estava parlant de la situació amb la gent de l'Uni. I aquests dies, aprofitant que no hi ha partit fins diumenge, quan l'Spar Citylift Girona rebrà el Campus Promete a Fontajau (18.00), les converses s'han intensificat molt.

L'objectiu de l'Uni és molt clar: convèncer Núria Martínez perquè segueixi fins a final de temporada a Girona. Èric Surís està repartint molt els minuts, però en lliga Núria Martínez és la jugadora que està més temps en pista a l'Spar Citylift Girona després de 7 jornades en què les gironines només han perdut dos partits: a les pistes del Gipuzkoa i de l'Avenida. A l'Eurocup, on l'Uni està invicte i ha guanyat els sis partits amb molta solvència, Núria Martínez també és la jugadora més utilitzada per Surís. Curiosament, en les dues competicions la base ha jugat el mateix: 28 minuts per partit.

Una possible marxa de Núria Martínez es podria compensar bé amb les altres peces que hi ha a la plantilla. Nicole Romeo i Rosó Buch assumirien el paper de base, però, a banda de perdre una peça de la rotació exterior, l'Uni es quedaria sense la seva jugadora més experimentada. Núria Martínez i Astou Traoré són les dues jugadores amb més bagatge professional de la plantilla. Curiosament, Traoré és l'altra jugadora de plantilla que té l'opció de tall en el seu contracte. De, moment, però, el club de Fontajau no té constància que l'aler pivot senegalesa s'hagi plantejat marxar aquest desembre. De moment, tant Núria Martínez com Astou Traoré seran diumenge a Fontajau en la tornada de l'Spar Citylit Girona a la lliga contra el Campus Promete.