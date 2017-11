Desafiament a les Gavarres

Girona rebrà la visita d'un miler de corredors aquest diumenge per donar vida a una altra edició de la Cursa de Muntanya. El massís de les Gavarres tornarà a ser el protagonista en les tres distàncies del dia. Els itineraris de la Transgavarres, el Trail i l'Express han estat redissenyats per seguir oferint una experiència única a tots els participants. Segons ha confirmat l'organització, el cartell és un any més de luxe amb la presència de Toti Bes, Ruben Hernández, Jordi Vila i Eva Montero. La gran novetat d'aquesta edició arribarà dissabte, quan es disputaran les primeres curses infantils de la història de la prova, en un intent d'obrir encara més mercat.

L'epicentre de la cursa estarà situat a la plaça Sant Domènec de Girona, on hi haurà les arribades i les sortides de l'Express i del Trail. No obstant això, els més agosarats hauran de desplaçar-se fins a Palamós per fer front al gran repte del dia: la Transgavarres. Des de la vora de la mar fins al cor del Barri Vell de Girona. Enmig: tot el massís de les Gavarres, o el que és el mateix, 54 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell positiu. Un itinerari que permetrà als participants conèixer racons com el Puig Cargol, la Cavorca o Santa Maria de Montnegre.

A la sortida, a les vuit del matí del diumenge, hi ha confirmada la presència el tricampió de la prova Toti Bes (Club Trail Running Girona). El gironí buscarà la seva quarta victòria consecutiva a casa. Ruben Hernández (BTR Pro Team), actual campió del Trail, farà el salt a la distància llarga per qüestionar-li la victòria. Amb el mateix objectiu sortiran Aleix Baptista (Team Biomecànica), el veneçolà Samuel Dávila (Sport HG) o Zoel Codolà (Esports Maverick). En dones la gran atracció serà Eli Gordón, que viatjarà a Girona per seguir la seva temporada de somni. Carla Ryan (Cenit) és un altre dels noms a seguir. A més l'organització ofereix la possibilitat de fer front al recorregut per parelles.

L'altre plat fort del diumenge serà el Trail. El nou recorregut de 24 quilòmetres i 1.100 metres de desnivell positiu dibuixa un perfil excitant. Un constant puja i baixa que recorre llocs tan emblemàtics com les Mines del Nen Jesús, el castell de Sant Miquel o la riera de l'Onofre. Una autèntica carrera de trailrunning més dura i exigent que la d'anys enrere, però també molt més atractiva per al corredor. La sortida a Sant Domènec serà a les deu del matí. Marc Pérez (Inverse Team Trail), Jordi Vila (Gaspa Team), actual vencedor de l'Express, o Jordi Rabionet (TR Esports Parra) es postulen com a grans animadors de la prova.

La prova més nombrosa del dia serà l'Express. Seguint l'estela del Trail, el nou recorregut de la germana petita de la Cursa de Muntanya de Girona també serà més atractiu i dinàmic. 15 quilòmetres i 600 metres de desnivell positiu. Una distància pensada per als corredors més novells, però també pels participants més ràpids. L'actual campiona, Eva Montero (Montseny Maasais), defensarà la seva corona a partir de dos quarts de deu.

La festa de la Cursa de Muntanya s'iniciarà dissabte. Més enllà de la recollida de dorsals al Wala, els més petits de la casa seran els autèntics protagonistes el 18 de novembre. La prova està adherida a la Catalonia Kids Cup, un circuit de les millors curses de muntanya infantils per a nens i nenes d'entre 5 i 16 anys. L'organització ha preparat diferents circuits per donar cabuda a les diferents categories. Tot això, a partir de les tres de la tarda a la mateixa plaça Sant Domènec.

El bagatge de la cursa l'ha situat com una de les carreres de referència del calendari. La prova ofereix recorreguts per a tots els aficionats del trailrunning. Més enllà de la competició, cada un dels participants troba el seu propi repte. Diumenge sabran si són capaços de superar-lo.