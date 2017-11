«Girona m´agrada per passar-hi l´última etapa de la meva carrera professional»

L'Uni comptarà amb l'experiència de Núria Martínez fins, com a mínim, el 2020. El que resta d'aquesta temporada i dues més. La veterana base de Mataró, que acabarà el seu nou contracte amb 36 anys, ha explicat avui l'acord de renovació en una roda de premsa al costat del president del club, Cayetano Pérez al restaurant Divinum de Girona.

«Feia molt temps estava fora de la lliga espanyola i no sabia com em trobaria aquí a Girona, i si m'adaptaria a la lliga, i ara puc dir que estic molt contenta i còmode en un club seriós i ambiciós que és perfecte per al meu final de carrera. M'agradaria passar l'última de la meva trajectòria professional aquí», ha argumentat Núria Martínez que valora el procés de creixement del club i la possibilitat que té «lluitar pels títols i jugar competicions europees» sense marxar de Catalunya.

«Venia de Turquia, Itàlia, Rússia... He estat 10 anys fora de casa i m'he trobat amb un club on es treballa molt bé i que té ambició per fer coses maques».

Núria Martínez es vol allunyar de la comparació amb Noemí Jordana, retirada el passat estiu i actual vicepresidenta del club, perquè «hem tingut trajectòries professionals diferents i tampoc tenim la mateixa situació personal» i creu que el projecte de l'Spar Citylift Girona compensa renunciar al superior contracte econòmic que hagués pogut aconseguir a lligues com la turca: «Evidentment que compensa està aquí, si no no hagués firmat per dos anys».

Per la seva part, el president del club, Cayetano Pérez ha volgut destacar que més enllà de «l'alegria que és per nosaltres comptar més tempos amb la Núria» la renovació de la base de Mataró marca una «nova etapa en el club per consolidar el projecte Uni a tots els nivells i aquí és molt important l'àrea esportiva trencant amb la dinàmica que no podíem retenir a les jugadores i que cada estiu havíem de fer un equip nou».