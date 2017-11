Condemnada l'exministra de França que va acusar Rafael Nadal de dopatge

La justícia francesa ha condemnat per difamació l'exministra d'Esports Roselyne Bachelot per acusar al març de 2016, quan ja no era al govern, el tennista Rafael Nadal de dopatge en un programa de televisió. El Tribunal Correccional de París va considerar Bachelot culpable d'un delicte de difamació i li va imposar una multa de 500 euros exempta de compliment, és a dir que només haurà d'abonar en cas de reincidència.

Però, sobretot, l'exministra haurà de pagar a Nadal 10.000 euros en concepte de danys i perjudicis, a més d'uns altres 2.000 euros per costes judicials. Bachelot va ser ministra d'Esports entre 2007 i 2010.