L'Espanyol fa pressió sobre Pau López perquè renovi

El director esportiu de l'Espanyol, Jordi Lardín, es va mostrar ahir molt contundent respecte al futur del gironí Pau López, el contracte del qual acaba aquest pròxim estiu, i va apuntar que si el porter no vol renovar, el club «no perdrà el temps amb un futbolista que no estarà aquí». Lardín va revelar, en unes declaracions a la cadena de COPE, que l'entrenador, Quique Sánchez Flores, «sap com està la situació».

«Si arriba un moment en el qual Pau diu que no renova o no arribem a un acord, hem de pensar en el club», va assegurar Lardín, que, sense dir-ho directament, va deixar clar que Pau López deixarà de ser titular si no renova. La data límit per prendre una decisió és «d'aquí a un mes, com a molt», va aclarir el director esportiu de l'Espanyol. Aquesta temporada Pau López és titular per davant de Diego López, a qui una lesió va deixar fora de combat a l'inici de curs i que ara, recuperat, és suplent.

A més, Jordi Lardín va explicar que amb vista a aquest mercat d'hivern espera que demanin sortir del club «dos o tres jugadors» i, en funció de qui siguin, es decidirà, encara que en tot cas veu «difícil» fitxar algú durant aquest període a causa del límit salarial que té el club.

Pel que fa a la possibilitat de traspassar futbolistes, el director esportiu va assegurar que el club està en condicions de realitzar un bon traspàs aquest estiu. «Estem en un moment en el qual podem vendre bé, encara que no estem obligats a fer-ho. Tenim jugadors de qualitat i joves que poden agradar a diversos equips», va recordar el director esportiu de l'Espanyol.

Finalment, Jordi Lardín va valorar les paraules del veterà davanter Sergio García, en les quals assegurava que esperava tenir més minuts aquesta temporada i que no estava conforme amb el seu paper de revulsiu. «Cadascú té les seves paraules i pensaments, el que tinc claríssim és que a un jugador, el club li paga per entrenar-se. Les decisions les pren un altre», va dir Lardín sobre les queixes de Sergio García.