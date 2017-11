El Llagostera encara dues jornades clau contra rivals directes per agafar aire

Les coses no li estan sortint, al Llagostera, en aquest primer tram de temporada. Malgrat començar malament, el conjunt d'Òscar Álvarez semblava despertar amb les victòries contra l'Elx i l'Olot a les quals s'hi va afegir la glopada de moral que va suposar eliminar el Girona a la Copa Catalunya. La reacció, però, es va estroncar amb tres derrotes (Sabadell, Badalona i Peralada) i un empat contra l'Aragó, que va igualar un 2-0 al Municipal. Una ratxa d'un punt dels últims 12 possibles que deixa l'equip en llocs de descens, a un de la plaça de promoció i a 4 de la permanència.

Amb aquest escenari d'urgències, els dos propers partits que encaren els gironins es presenten com a més que clau per veure si l'equip pot treure el cap d'aquesta zona tan delicada. Diumenge els llagosterencs reben la Peña Deportiva Santa Eulàlia (12.00) al Municipal, un rival que és penúltim amb 9 punts i que lluita pel mateix objectiu. Si el partit de diumenge és vital, també ho serà el de la setmana que ve a Son Malferit contra l'Atlètic Balears. El conjunt mallorquí estava fet per lluitar per pujar però està decebent i ara mateix marca la salvació amb 16 punts. Dos bons resultats contra els dos equips balears podrien suposar una bona dosi de confiança per a un equip mancat d'alegries des de principi de temporada.

El rival d'aquest cap de setmanba, la Peña Deportiva, arribarà sense el central Polanco i el migcampista Selfa, sancionats. Al conjunt eivissenc hi milita el blanenc Marc De Val, format al planter de l'Espanyol i el Madrid i que fa dos estius va estar a prova amb el Llagostera. Dimecres que ve els blaugrana, per altra banda, disputaran contra l'Horta la semifinal de la Copa Catalunya.