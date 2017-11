Raúl Garrido: «Seria ideal guanyar a Formentera per agafar moral»

Els 7 punts que separen l'Olot de la salvació -4 de la plaça de play-off- van provocar que la directiva garrotxina apostés pel relleu a la banqueta. Així, dimarts Martín Posse va ser cessat i Raúl Garrido en va agafar el relleu. El tècnic valencià s'estrenarà diumenge a Formentera (12.00) com a entrenador olotí i confia a fer bona la dita. «Tant de bo es compleixi. Seria ideal guanyar per agafar moral. Estem treballant per fer-ho», destaca Garrido, que avisa del potencial dels balears. «Venen de guanyar al camp de l'Elx. Al seu camp els costa més però són un equip molt treballat que respecto molt», diu.

Pel que fa als primers dies de feina al seu nou club, Garrido es mostra satisfet. «He notat bones sensacions. M'he trobat futbolistes compromesos, implicats i disposats a revertir la situació. La resposta ha estat magnífica, no només d'actitud sinó també de futbol», diu. Per al partit de diumenge, Garrido tindrà la baixa per sanció de Roger Barnils, expulsat contra el Vila-real B.