Una renovació per a un «Uni més gran»

Amb l'objectiu de no haver de refer la plantilla cada estiu, el president de l'Spar Citylift Girona, Cayetano Pérez, vol que l'ampliació de contracte de Núria Martínez, per al que resta de temporada i dues més sigui un punt d'inflexió en un club que, històricament, s'havia acostumat a no poder renovar mai, o gairebé mai, les jugadores que més destacaven. «Una de les fites que volem aconseguir és tenir estabilitat a la plantilla. Venim de males experiències en aquest sentit i volem treballar amb tota l'àrea esportiva per garantir la continuïtat de jugadores que volem que segueixin amb nosaltres i així poder aspirar amb regularitat a objectius alts», explicava ahir Cayetano Pérez en una roda de premsa al restaurant Divinum per anunciar que, tot i les bones ofertes procedents que tenia de la lliga turca (especialment una de l'Agü Spor, el mateix equip que fa dos anys va treure Chelsea Gray de Fontajau), Núria Martínez ha decidit quedar-se a Girona.

«M'agradaria passar l'última fase de la meva trajectòria professional aquí», va dir ahir la base de Mataró que, deixant clar que podria segur jugant encarà més enllà del 2020, hi arribarà amb 36 anys, té clar que a l'Spar Citylitft Girona ha trobat una estabilitat, professional i personal, que li compensa deixar passar de llarg les propostes, econòmicament més potents, que li arribaven des de l'estranger. «Evidentment que compensa estar aquí, si no, no hauria firmat per dos anys», va seguir desgranant ahir la base de l'Uni que, després de jugar la darrera dècada en equips de Rússia, Itàlia o Turquia, va fitxar aquest estiu sense tenir gaire clar on anava: «Feia molt temps que estava fora de la lliga espanyola i no sabia com em trobaria aquí a Girona, i si m'adaptaria a la lliga, i ara puc dir que estic molt contenta i còmoda en un club seriós i ambiciós que és perfecte per al meu final de carrera».

Amb encara no tres mesos a Fontajau, Núria Martínez ha vist que l'Spar Citylift Girona vol créixer, vol seguir jugant competicions europees i que no renuncia a guanyar títols tot i el gran potencial d'un rival com el Perfumerías Avenida: «És clar que és difícil, però l'Ekaterinburg també va perdre Finals Four contra equips que, teòricament, eren menys forts...». Aquesta percepció ambiciosa, i seriosa en el treball, del club que ha tingut Núria Martínez és el que volen aconseguir Cayetano Pérez i la resta de responsables de l'Spar Citylift Girona que es transmeti a tothom: «A l'estiu vam explicar que iniciàvem una nova etapa amb uns canvis a dins el club per consolidar el projecte de l'Uni, fer-lo més gran, i aconseguir la solvència que necessitem per estar sempre a dalt de tot i assolir nous reptes». I, per a Cayetano Pérez, un d'aquests «canvis» és aconseguir «més estabilitat de plantilla». Evitar que les Núria Martínez de torn marxin com va fer Chelsea Gray en el seu dia; o, als estius, ha ver de refer de nou una plantilla perquè Givens té una oferta de l'Avenida, Vanessa Gidden s'ha revalorat i Ify Ibekwe cobrarà molt més a qualsevol altra lliga. Estiu rere estiu, l'Uni ha fonamentat la confecció de la plantilla a la vareta màgica de Pere Puig, que un any trobava Angel Robinson jugant a la lliga portuguesa, l'altra apostava per Ibekwe encara que aquesta hagués sortit malament de tots els seus anteriors clubs o, en el cas d'aquest any, trobava petroli a la segona divisió francesa amb una jugadora com Magali Mendy. L'encert de Pere Puig a l'hora de fitxar continuarà sent determinant, però amb el club creixent cada cop més, i ahir la mateixa Núria Martínez tenia clar que «ho està fent, i amb ambició», la idea és que es pugui planificar a més a mitjà termini: «creixent a poc a poc per ser cada cop més competitius i estar sempre a dalt».