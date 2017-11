El Figueres intentarà sorprendre el líder sense Grau, Mercader i Vilalta

El Figueres no passa pel seu millor moment de la temporada. Els de Chicho Pèlach han sumat tan sols 5 dels darrers 24 punts en joc i han caigut força llocs a la classificació. Si a aquesta dinàmica negativa se li afegeix que el rival d'avui és el líder, intractable i imbatut, Espanyol B, no sembla que hi hagi d'haver gaire lloc per a la sorpresa. Tot i això, en futbol se n'han vist de més grosses i el Figueres encara el partit convençut que poden donar la gran campanada. «No és l'escenari perfecte però si ho féssim suposaria un triomf que ens reforçaria molt la nostra feina, moral i confiança», explicava ahir Chicho Pèlach. El tècnic del Figueres té clar que l'Espanyol B «és un gran equip però no és invencible». A Vilatenim la Unió no està gens fina però a fora ha sumat 4 dels últims 6 punts.

Per al duel d'avui, Chicho té baixes molt importants com les de Ferran Grau, sancionat, i Ritxi Mercader i Joel Vilalta, lesionats. A més a més, Maik Molist és dubte. El tècnic formarà amb una defensa de cinc. El juvenil Aleix Díaz serà el porter suplent després de l'adeu de Martí Bartrina. El club cerca un substitut però si no el troba, Díaz acabarà la temporada.