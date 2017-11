Lluc Banús fa una crida a l'afició per al decisiu partit de demà amb el Gavà

El central i pivot defensiu, Lluc Banús, com la resta dels seus companys del Palamós sap que demà davant un rival directe com el Gavà no poden fallar si no volen caure novament en places de descens. «Sabem de l'importància d'aquest partit i que només ens val guanyar». Per al defensa garrotxí són partits «que costen molt de resoldre perquè ells també necessiten sí o sí els tres punts». El Gavà arriba a Palamós com l'equip més golejat (40 gols) i dels últims 10 partits només n'ha guanyat 1. La presència de Banús a l'equip és dubtosa per culpa d'una estrebada que es va fer a Terrassa.