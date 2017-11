Salt fa el ple amb la gimnàstica

La Federació Espanyola i els clubs han posat moltes expectatives en el naixement de la nova Lliga Iberdrola de gimnàstica. Es busca crear «aficionats» que «omplin els pavellons» per donar suport als seus clubs, que ara tindran nous reptes per afrontar. El model és adoptat d'altres països com França, Itàlia i Alemanya, on són capaços de reunir més de 10.000 espectadors. De moment la fase de classificació per a la lliga, que es disputa avui a Salt en una maratoniana jornada de 10 hores, fa el ple. El pavelló de gimnàstica, amb 700 localitats, ja ha quedat petit per a una competició que, entre espectadors i esportistes, mobilitzarà més d'un miler de persones. Qui no pugui seguir-ho des de Salt, té l'alternativa de fer-ho en streaming.

En aquesta fase es decidirà a quina divisió competirà cada club: els 8 primers seran de primera divisió, del 9 al 16 de segona i del 17 al 24 de tercera. El Salt Gimnàstic Club participa amb 2 equips i s'espera entrar dins dels 24 millors, de la trentena de participants. «L'objectiu és tenir un equip a Primera i l'altre a segona», deia ahir Montse Hugas, directora tècnica del club amfitrió.

El primer equip del Salt Gimnàstic compta amb 4 internacionals i està format per Nora Fernández, Laura Bechdejú, Marina González, Sara Coll, Laura Mora, Laia Q. Nogué i Bonnie Godino. L'equip B l'integren Nicole de Miguel, Aida València, Jana Guardiola, Gina Bou, Júlia Ventura, Laia Masferrer i Berta Álvarez.

La competició començarà a les 9.30 h del matí i es desenvoluparà durant tot el dia fins a les 21.00. Ahir es va fer la presentació amb la presència d'Hugas, Xavi Casimiro (director de la competició) i la jutge de la Federació Zeltia García.