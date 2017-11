Scariolo convoca Rabaseda i Paulí per a dos partits de classificació per al Mundial

Els gironins Xavi Rabaseda i Oriol Paulí, tots dos del Gran Canària, han entrat a la convocatòria del seleccionador espanyol Sergio Scariolo pels partits de classificació pel Mundial 2019 contra Montenegro i Eslovènia de la setmana que ve. Espanya no pot disposar dels jugadors que juguen la NBA ni tampoc, per la pugna entre l'Eurolliga i la FIBA, dels espanyols que competeixen a la màxima categoria continental, perquè aquesta competició no s'atura. «El nostre bàsquet té un gran nivell. La il·lusió i el talent dels convocats ens assegura un equip competitiu», va dir ahir el president de la Federació, Jorge Garbajosa. A la llista també hi ha Fran Vázquez.