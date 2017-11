Vermaelen és l'alternativa a Piqué i Umtiti en la visita del Barça a Leganés

El Barça visita aquesta tarda el Leganés, en un pols a Butarque entre dos equips amb objectius diferents a la Lliga però que actualment habiten en un punt en comú, en ser dos dels tres conjunts de la Lliga més solvents en defensa. El Barcelona visita Butarque després de l'aturada pels compromisos internacionals amb l'objectiu de seguir prolongant les seves bones actuacions lligueres, que fins al moment s'han saldat amb deu victòries i un sol empat. Al davant tindrà un Leganés que ha sorprès en l'inici de curs i que tornarà a exercir com a local després de jugar els seus dos últims partits a domicili, i caure en els dos contra el Sevilla i el València.

El Barcelona acudeix amb un eix defensiu minvat per una nova baixa, la de Javier Mascherano, que estarà fora unes quatre setmanes, i l'absència de la qual compromet el calendari imminent dels blaugrana. Malgrat aquesta baixa, la defensa del Barça exhibeix una solvència més que contrastada, ja que en onze jornades només ha encaixat quatre gols: un guarisme que està a l'altura del que ofereix l'il·lusionant Leganés, que s'ha enfilat a les portes dels equips que estan classificats en les posicions de la Lliga Europa. La baixa de Mascherano s'afegeix al fet que tant Piqué com Umtiti són a una targeta de la suspensió. En aquest sentit, ahir Valverde no va voler donar pistes sobre si els alinearà tots dos o bé introduirà Vermaelen a l'equip inicial. Els madrilenys tenen la baixa per lesió d'Omar Ramos mentre que el davanter Amrabat en principi jugarà malgrat acabar tocat del partit amb el Marroc.

El Barça arriba a Leganés per segon any consecutiu, després d'un anterior episodi en el qual l'equip blaugrana va golejar 1-5 en la jornada 4. Per a la cita d'avui, els blaugranes, a més de la baixa de Mascherano, tenen a la infermeria Sergi Roberto i André Gomes. No s'esperen aventures tàctiques com l'any passat, i per això Ernesto Valverde sembla estar més prop del 4-4-2 o el 4-3-3. La finalitzada aturada de seleccions, en la qual la majoria de blaugranes han estat participant en partits oficials o amistosos, podria propiciar rotacions, especialment pels dos partits que arriben després del de Butarque: contra el Juve ntus i València.

A qui també espera el Barcelona aquesta tarda amb molta il·lusió és el seu ariet, l'uruguaià Luis Suárez, que durant aquesta parada s'ha quedat a la Ciutat Deportivo millorant el seu físic i recuperant-se de molèsties. El jugador barcelonista no ha deixat de jugar, i confia que aquest repós suposi un punt d'inflexió perquè recuperi la punteria, en un curs en què té la negra de cara a porta.