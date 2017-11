El Wanda viu el primer derbi madrileny amb urgències per als dos equips

Amb els dubtes recents de l'Atlètic i el Reial Madrid, una distància per a tots dos de vuit punts amb el líder Barcelona i la necessitat reivindicativa de Griezmann, Cristiano Ronaldo o Benzema irromp aquest vespre un derbi a pressió, el primer en el Wanda Metropolitano, sense marge d'error. Cap d'aquests factors permet una relliscada més ni a l'Atlètic ni al Madrid, de nou retrobats en aquesta successió de revenges i partits transcendentals dels últims anys, en l'era Simeone, la qual ha reequilibrat el derbi, amb deu triomfs blancs , vuit matalassers i sis empats.

Cap dels dos viu el seu millor moment, amb els blancs als quals els està costant arrencar i els de Simeone amb un peu i mig fora de la Champions League. L'Atlètic recupera per a la cita Koke, Carrasco i Filipe Luis i veu com la infermeria és buida. Les novetats de Simeone podrien ser Thomas Partey a la mitja punta i l'argentí Correa a la banda dreta. Pel que fa al Madrid, Zidane ja té a la seva disposició Carvajal, esprés de superar uns problemes cardíacs. En canvi, continuen de baixa Gareth Bale i Keylor Navas, lesionats. «És un bon partit perquè Benzema i Cristiano Ronaldo tornin a marcar», deia ahir Zidane que recordava que «a la Lliga no estan tan bé com abans però marquen a la Champions».