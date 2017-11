Atlètic i Madrid deceben en el derbi i s'allunyen a 10 punts del Barça

Un derbi sense gols, el primer de la història al Wanda Metropolitano, va reafirmar els dubtes de l'Atlètic i del Madrid, apartats tots dos de la seva millor versió en aquesta fase del curs, més lluny del lideratge, ja a 10 punts del Barcelona, i empatats en un duel frustrant, del qual surten derrotats tots dos. Perquè el punt no els val per a gairebé res en les seves pretensions a la Lliga, perquè el joc tampoc serveix per a res si es tracta de recuperar sensacions perdudes, excepte en casos individuals i puntuals, perquè encara anhelen Griezmann, Cristiano o Benzema i perquè guanyar un derbi en els últims temps requereix molt més del que van demostrar ahir el conjunt blanc-i-vermell i el blanc.

El partit va ser molt més tens que precís, molt més vibrant que brillant, molt més de lluita que de combinació, amb tota la pressió que havia generat el Barcelona hores abans, amb tota la responsabilitat de mirar-lo a onze punts abans de l'inici del duel al Metropolitano i amb tot el pes d'un derbi. Tot podia haver canviat si Correa no hagués desaprofitat una primera ocasió només començar. No va marcar llavors l'Atlètic, insegur aquesta temporada en els últims metres però també amb unes dificultats evidents per crear ocasions com no se li ha vist gairebé mai en l'era Simeone, que va poblar el seu centre del camp amb cinc homes. Un pla efectiu una estona davant el Madrid, contingut llavors, tallat en les seves transicions de mig camp.

Fins que el descontrol es va apoderar de l'Atlètic. Ja trobava més buits al Madrid, com en una paret entre Cristiano Ronaldo i Kroos enviada fora per l'alemany, en una successió de centrades per l'esquerra d'Isco o Marcelo o un cop de cap de Ramos, que va acabar amb el nas trecnat.

Necessitava un impuls l'Atlètic. El va buscar Simeone amb Carrasco. Va tenir cert efecte en l'equip matalasser, que va fer un pas més endavant; per extensió en el Madrid, que, de sobte, sense que el seu rival fes res gaire diferent, va desaparèixer del camp contrari, sense notícies de Benzema i Cristiano. Tampoc a l'altra banda de Griezmann, xiulat quan va ser substituït per Torres a falta d'un quart d'hora.