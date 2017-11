El Bordils es desinfla a l'últim quart i s'enfonsa a la cua

El Bordils va perdre ahir a casa davant el Torrelavega per 20 a 28 el seu tercer partit consecutiu i continua cuer de la Divisió d'Honor Plata. El Torrelavega, sisè classificat, encarava el partit després d'encadenar dues victòries seguides. En canvi, els blanc-i-verds venien de dues derrotes consecutives, però el homes de Sergi Catarain van sortir a la pista molt centrats i disposats a plantar cara.

Els blanc-i-verds van fer una molt bona primera part, sobretot en defensa, ja que tàcticament es va treballar molt bé en les accions ofensives rivals. En atac, als jugadors de Catarain els va costar marcar perquè el porter del Torrelavega va estar molt encertat. El tècnic local també es va queixar de l'agressivitat defensiva visitant, que no va ser penalitzada pels àrbitres.

Amb un 10 a 12 en contra s'arribava al descans i en la segona meitat el Bordils va sortir disposat a continuar en la mateixa línia que en el primer temps. Va aconseguir empatar i el partit va anar molt igualat fins el 17 a 17.

En els últims 15 minuts els blanc-i-verds van patir un parcial de 3 a 11 i un bloqueig generalitzat en atac. Els jugadors locals no van tenir mobilitat i gairebé no van llançar a porteria. Això ho va aprofitar el Torrelavega per anar-se'n en el marcador i veterà González va fer molt de mal des de l'extrem.

A partir del18 a 24 els jugadors van abaixar els braços i ja no van tenir opcions de disputar el partit, que va acabar amb el marcador de 20 a 28 favorable al conjunt càntabre.

Catarain va afirmar al final del patit que anímicament els seus jugadors estaven «tocats» després de tres derrotes seguides, però que s'havien d'aixecar els ànims. També va afegir que tenen «l'obligació moral d'anar a guanyar» el pròxim partit.

El Bordils continua últim de la classificació amb només una victòria. El pròxim partit serà a la pista del Palma del Río, equip que està a la zona baixa de la classificació, tretzens amb 7 punts. El partit serà dissabte a les 18 h.