El City venç el Leicester i Ibrahimovic torna amb el United

El Manchester City continua com a líder de la Premier League després de guanyar al camp del Leicester per 0 a 2. Els de Pep Guardiola avantatgen amb 8 punts el segon classificat, el Manchester United. El de Mourinho van guanyar el Newcastle per 4 a 1 en el retorn d'Ibrahimovic als terrenys de joc, set mesos després de lesionar-se els lligaments.